Tłum piwoszy przy Hali Stulecia. Przez cały weekend trwał 7. Wrocławski Lotny Festiwal Piwa. Mamy zdjęcia!

Impreza dla amatorów dobrego piwa we Wrocławiu

To rodzaj gry zespołowej, która polegającej na trafieniu innym przedmiotem w puszkę, która stoi 3 metry od członków drużyny. Po przewróceniu puszki drużyna, która to zrobiła, pije piwo do dna. Przeciwnik musi podnieść puszkę, zebrać przedmiot do rzucenia w nią, wrócić za linię i rzucić w puszkę, aby ją przewrócić – wtedy druga drużyna może przestać pić.