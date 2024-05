Tajemnicza Autostrada Sudecka w Górach Bystrzyckich i Orlickich. Zobaczcie zdjęcia z jej budowy sprzed prawie 100 lat

Autostrada Sudecka i urokliwe krajobrazy

Każdy, kto choć raz przejechał około 42-kilometrowy fragment drogi położony w Górach Orlickich i Bystrzyckich, zapewne w pamięci ma niesamowite widoki hrabstwa kłodzkiego, Masywu Śnieżnika i Doliny Orlicy.

Rozpoczyna się na przełęczy Polskie Wrota, gdzie na wysokości 660 m n.p.m. odchodzi od drogi DK8 (E67) między Dusznikami-Zdrój a Kudową-Zdrój. Stokami Orlicy wspina się do Zieleńca, osiągając najwyższą wysokość (925 m n.p.m. Ten odcinek biegnący przez Góry Orlickie nosi nazwę Drogi Orlickiej.

Dalej droga prowadzi w dolinę Dzikiej Orlicy przez wsie Mostowice i Lasówkę. Stamtąd skręca na południowy wschód, w Góry Bystrzyckie, wspinając się na Przełęcz Spaloną. Z Przełęczy Spalonej biegnie poziomo na południe, trawersując stoki masywu Jagodnej, do Przełęczy nad Porębą i dalej do górnych zabudowań wsi Gniewoszów. Na jej terenie droga opada stromo do Rowu Górnej Nysy. Stamtąd, przez Różankę, prowadzi do Międzylesia, gdzie się kończy.