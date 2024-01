Co każdy narciarz w Karkonoszach wiedzieć powinien. Ceny wjazdu koleją linową i orczykiem, ceny karnetów, parkingi i mała gastronomia.

Narciarze doczekali się wreszcie śniegu i dobrych warunków na stokach. Koleje linowe w stacjach narciarskich w Karpaczu, Szklarskiej Porębie oraz w Świeradowie - Zdroju są czynne (o ile nie wieje zbyt mocny wiatr). Podajemy, ile kosztuje wjazd turystyczny koleją linową, jakie są ceny karnetów narciarskich, gdzie są parkingi i gdzie można coś zjeść. To się przyda w sezonie narciarskim w 2024 roku.

Sypnęło śniegiem i stacje narciarskie w Karpaczu, Szklarskiej Porębie i Świeradowie-Zdroju są czynne i działają pełną parą. Co mają do dyspozycji?

W Karpaczu Stacja Winterpol w Białym Jarze

W Białym Jarze w Karpaczu znajduje się jeden z najnowocześniejszych wyciągów w Polsce. Jest tu 6 - osobowa, wyprzęgana kanapa z osłonami przeciwwietrznymi, która gwarantuje komfort i bezpieczeństwo podróżowania. Jej przepustowość to 3 tysiące osób na godzinę. Stacja narciarska Winterpol Karpacz zlokalizowana jest przy ulicy Turystycznej w Karpaczu bezpośrednio przy drodze. Zobacz, gdzie to jest. Warunki narciarskie w Karkonoszach i Górach Izerskich są dobre. Pokrywa śnieżna wynosi od 40 do 80 cm. FB Ski Arena SZrenica/Ski Arena Karpacz/Ski&Sun

Trasy narciarskie w stacji Winterpol Karpacz Biały Jar

W stacji narciarskiej Winterpol Karpacz Biały Jar do dyspozycji narciarzy i snowboardzistów są trzy trasy narciarskie o długości 600, 800 i 1100 metrów oraz zróżnicowanym poziomie trudności. Trasy nr 1 i nr 3 są dodatkowo oświetlone, co umożliwia szusowanie po zmroku. Dodatkowo przy szkole narciarsko – snowboardowej M&M Karpacz zlokalizowany jest stok dydaktyczny z bezpiecznym wyciągiem taśmowym idealnie nadającym się do nauki szusowania.

Parking i godziny otwarcia Stacji Winterpol Biały Jar

Stacja narciarska w Białym Jarze czynna jest w godzinach 9.00 - 21.00. Można szusować na dwóch z trzech tras. Warunki są bardzo dobre.

Gdzie zaparkować samochód?

Dolna stacja wyciągu Biały Jar znajduje się przy rondzie i stacji benzynowej na ulicy Karkonoskiej. Przy dolnej stacji jest niewielki parking. Można skorzystać ponadto z dużego parkingu strzeżonego przy ulicy Świętokrzyskiej za stacją benzynową Orlen. Przy górnej stacji wyciągu miejsca parkingowe na ulicy.

Koleje linowe i wyciągi w Karpacz Ski Arena

Ośrodek Karpacz Ski Arena to jeden z największych kompleksów narciarskich w Polsce. Każdy narciarz czy snowboardzista znajdzie tutaj odpowiednią trasę dla siebie. Kolej linowa ZBYSZEK wwozi turystów i narciarzy z Karpacza na szczyt Kopy (1377m n.p.m). Trasę o długości 2281 m czteroosobowe krzesełka pokonują w 8 minut. Z górnej stacji wiedzie szlak (czarny) na Śnieżkę. W dół prowadzi nartostrada o długości 1500 m. Różnica wzniesień wynosi 400 m. Trasa jest przeznaczona dla dobrze jeżdżących narciarzy. Nartostrada z Kopy jest skomunikowana z wyciągiem narciarskim JAN.

Wyciąg typu poma – JAN ma 418 m długości. Biegnąca obok nartostrada o długości 750 m jest łatwa i szeroka, dobra do nauki. Różnica wzniesień wynosi 102 m. Jest skomunikowana łącznikiem z górną stacją wyciągu EURO. Kolej linowa LICZYKRUPA to dwuosobowa kolejka krzesełkowa w dolnej części stacji. Jest przeznaczona wyłącznie dla narciarzy. Znajduje się tu także kasa biletowa. Kolej ma 924 m długości. Biegnąca obok nartostrada, o podobnej długości jest łatwa, doskonała do nauki. Różnica wzniesień wynosi 124 m. Koleją można dojechać do wyżej położonego wyciągu narciarskiego EURO. Wyciąg narciarski typu poma – EURO ma 705 m długości. Obok biegnie szeroka, 700-metrowa trasa dla średnio zaawansowanych narciarzy, o różnicy wzniesień – 127 m. Jest skomunikowana z wyciągiem narciarskim GROSIK i z wyciągiem JAN. Wyciąg orczykowy GROSIK ma 863 m długości. Obok ciekawa, 1000- metrowa nartostrada dla dobrze jeżdżących narciarzy, o różnicy wzniesień – 243 m. Wyciąg jest skomunikowany z wyciągiem ZŁOTÓWKA.

Wyciąg orczykowy ZŁOTÓWKA ma 747 m długości. Biegnąca obok 850-metrowa nartostrada, ma 142 m różnicy wzniesień. Jest łatwa i szeroka, przy tym ciekawa i pięknie położona. Niedaleko znajduje się schronisko Strzecha Akademicka. Kolejki do wyciągów są tylko w weekendy. Jeździ się płynnie i nie czeka. FB Ski Arena SZrenica/Ski Arena Karpacz/Ski&Sun

Trasy zjazdowe w Ski Arena Karpacz

Trasa czarna od górnej do dolnej stacji wyciągu „Zbyszek” o długości 2229 m i średnim nachyleniu 24 procent. Dolna część trasy jest mniej stroma i sztucznie naśnieżana.

Trasa czarna „Liczyrzepa” prowadząca ze szczytu Kopy o długości 1030 m i średnim nachyleniu 30 proc.

Trasa czerwona „Grosik” o długości 863 m i średnim nachyleniu 28 proc.

Trasa niebieska wzdłuż wyciągu „Liczykrupa” o długości 924 m i średnim nachyleniu 13 proc. Trasa jest sztucznie naśnieżana.

Trasa niebieska wzdłuż wyciągu „Euro” o długości 705 m i średnim nachyleniu 18 proc. Trasa jest sztucznie naśnieżana.

Trasa niebieska wzdłuż wyciągu „Jan” o długości 418 m i średnim nachyleniu 17 proc.

Trasa niebieska wzdłuż wyciągu „Złotówka” o długości 747 m i średnim nachyleniu 19 proc.

Sprawdź, jak dojechać do Ski Arena Karpacz

Karpacz Ski Arena. Godziny otwarcia i parkingi

Kompleks narciarski zlokalizowany jest w górnej części Karpacza. By do niego dotrzeć, należy kierować się główną arterią miejską (ul. Konstytucji 3 Maja i ul. Parkowa) na ulicę Olimpijską. W tym rejonie znajduje się parking stacji dla 100 samochodów. Jest także wiele innych miejsc postojowych na parkingach miejskich i prywatnych.

Z parkingu do dolnej stacji kolei linowej na Kopę można bezpłatnie dojechać taśmą transportową “Leniuch”. Wjazd trwa ok. 4,5 minuty. Stacja czynna jest od godz.9.00 do 16.00. UWAGA: Przy silnym wietrze stacja koleje linowe nie działają. Cennik karentów narciarskich w Ski Arena Karpacz znajdziecie TUTAJ

W Szklarskiej Porębie Szrenica Ski Arena

Szrenica Ski Arena oferuje 12 km tras z systemem dośnieżania pokrywającym 100 procent obszaru przeznaczonego do uprawiania narciarstwa zjazdowego. Trasy o zróżnicowanym stopniu trudności dadzą wiele satysfakcji zarówno doświadczonym, jak i początkującym narciarzom. Przepustowość kolejek linowych i wyciągów narciarskich wynosi 10 tysięcy osób na godzinę.

Stacja Szrenica Ski Arena - godziny otwarcia, parkingi.

Stacja czynna jest codziennie od godz. 8.30 do 16.00.

Sprawdźcie na FB stacji, czy jest czynna w dniu, w którym planujecie jechać. Z powodu zbyt silnego wiatru, kolej może nie działać. Przy dolnej stacji kolei linowej znajdują się parkingi miejskie (płatne w parkometrze) oraz parkingi prywatne prowadzone przez sąsiednie hotele/pensjonaty. Ponadto kilkadziesiąt miejsc parkingowych znajduje się wzdłuż jednokierunkowej ulicy Uroczej, od Muzeum Mineralogicznego (płatne w parkometrze) . Zobacz tutaj dojazd i parkingi Ski Arena Szrenica

Ski Arena Szrenica tarsy narciarskie

Trasa zjazdowa FIS, trasa bardzo trudna, długość 2000 m, różnica poziomów 510 m

trasa bardzo trudna, długość 2000 m, różnica poziomów 510 m Nartostrada LOLOBRYGIDA , trasa trudna, długość 4400 m, różnica poziomów 602 m

, trasa trudna, długość 4400 m, różnica poziomów 602 m Nartostrada ŚNIEŻYNKA , trasa trudna, długość 2080 m, różnica poziomów 300 m

, trasa trudna, długość 2080 m, różnica poziomów 300 m Nartostrada PUCHATEK , trasa łatwa, długość 1470 m, różnica poziomów 172 m

, trasa łatwa, długość 1470 m, różnica poziomów 172 m Stok slalomowy "HALA SZRENICKA", długość 650 m, różnica poziomów 120 m

Wyciąg na Szrenicę jedzie około 30 minut. Cennik karnetów w Ski Arena SZrenica znajdziecie TUTAJ

Stacja SKI & SUN Świeradów - Zdrój

Ośmioosobowa kolej gondolowa na Stogu Izerskim funkcjonuje przez cały rok. W sezonie zimowym ułatwia i uprzyjemnia szusowanie narciarzom, a w porze letniej urozmaica wycieczki zarówno turystom pieszym, jak i rowerowym. Kursuje 71 ośmioosobowych wagoników. Przejazd trwa 8 minut

Godziny otwarcia kolei gondolowej w Świeradowie- Zdroju

Kolej czynna turystycznie jest od godz. 9.00 do 16.00

Jazda dzienna od godz. 9-16. Jazda nocna od godz. 18.00 do 21.00. Jak dojechać zobacz tutaj UWAGA: Kolej gondolowa będzie nieczynna, gdy wiać będzie zbyt silny wiatr. Sprawdzajcie aktualną sytuację. Cennik karnetów w Ski&SUN znajdziecie TUTAJ

Gdzie zjeść na stoku w Karpaczu, Szklarskiej Porębie i Świeradowie -Zdroju

Głodni nie będziecie. Przy dolnych stacjach narciarskich znajdują się punkty małej gastronomii oraz bary. Kupicie frytki, hamburgery, zapiekanki, napoje, pizzę, szaszłyki, pierogi i inne dania na ciepło. W sezonie mogą być kolejki.

Przy stacji narciarskiej w Białym Jarze działa bistro. W sąsiedztwie jest wiele punktów małej gastronomii oraz restauracji. W Ski Arena Szrenica przuy dolnej stacji jest wiele barów. Po wjeździe na górę możecie smacznie zjeść w schronisku na Szrenicy lub przejść do Schroniska Hala Szrenicka. Specjalnością sa naleśniki z jagodami i sernik szrenicki. W Ski Arena Karpacz przy dolnej stacji działają punkty z fast foodami. Po wjeździe na Kopę można przejść do Domu Śląskiego i zjeść ciepłe dania. W Świeradowie -Zdroju przy stacji kolei gondolowej zjecie frytki i coś na szybko w punktach małej gastronomii. Po wjeździe na Stóg Izerski można iść do schroniska na obiad.

