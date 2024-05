Ryanair otwiera drugi nowy hangar we Wrocławiu. Jest promocja 3-dniowa wyprzedaż na loty od 79 zł

Nowy hangar, o imponującej powierzchni 8300 m² (co odpowiada ponad 6 basenom olimpijskim ), został zaprojektowany z uwzględnieniem najnowszych standardów serwisowania i obsługi samolotów. Ta inwestycja przyczyni się również do wzrostu liczby miejsc pracy w WAMS o 300, podnosząc całkowite zatrudnienie do 550 osób , w tym licznej grupy wysoce wykwalifikowanych inżynierów i mechaników lotniczych.

Nowy hangar we Wrocławiu oferuje:

Eddie Wilson, CEO Ryanair, powiedział:

Ryanair inwestuje we Wrocławiu

Ryanair zaangażowany jest w przyszły rozwój i inwestycje we Wrocławiu. W rezultacie, do swojego największego w historii rozkładu lotów, obejmującego obecnie 43 trasy, dodaje 2 nowe połączenia do Dubrownika i Marsylii. Aby wesprzeć ten rekordowy rozkład, Ryanair wprowadza również 1 nowy samolot na lato w ramach sieci S’24, co stanowi dodatkową inwestycję w wysokości 100 milionów USD. To z kolei zwiększa flotę Ryanair we Wrocławiu do 5 samolotów, co wspiera ponad 2000 miejsc pracy w regionie, w tym wysoko płatne stanowiska dla pilotów, personelu pokładowego i inżynierów.