Fortepian Chopina na Festiwalu Księżnej Daisy 2024: Zobacz program, ceny biletów i karnetów

Festiwal Księżnej Daisy 2024, czyli XXI edycja wałbrzyskiej imprezy - bilety już w sprzedaży

Na początku wakacji, w ostatnim tygodniu czerwca, 27-30.06.2024, odbędzie się 21. edycja Festiwalu Księżnej Daisy. Jej organizatorem od tego roku jest Filharmonia Sudecka im. J. Wiłkomirskiego w Wałbrzychu. Program festiwalu został ogłoszony w ostatnich dniach. - Mamy ciągle poczucie niedowartościowywania tego, co się dzieje w Wałbrzychu, tymczasem tegoroczny maj i czerwiec są naszpikowane wydarzeniami - mówił Roman Szełemej, prezydent Wałbrzycha wskazując na nadchodzący festiwal, zakończony Festiwal Kwiatów i Sztuki w Książu oraz Dni Wałbrzycha. Formuła Festiwalu Księżnej Daisy zmieniała się przez ostatnie lata, ostatecznie zdecydowano się stricte ksiażańską imprezę powiązać również z innymi ważnymi i klimatycznymi miejscami naszego regionu. - Festiwal ten łączył w sobie sztukę i dydaktykę. Powiązanie go z Filharmonią Sudecką oraz na stałe z końcem czerwca, czyli momentem urodzin i śmierci Księżnej Daisy wydało się naturalne. Dodatkowo, część wydarzeń odbędzie się w Sokołowsku i Kościele Zbawiciela, w którym festiwalowe wydarzenia odbywał się przed laty - wyjaśniała Agnieszka-Franków-Żelazny, dyrektor festiwalu i dyrektor Filharmonii Sudeckiej.

Marcin Markowicz, dyrektor artystyczny festiwalu opisał program nadchodzącego wydarzenia. - Zaplanowano wiele premier i sporo ciekawostek. Od koncertu z udziałem Michała Górczyńskiego grającego na klarnecie kontrabasowym, jedynym w swoim rodzaju, przez pokaz teatralny i niezasłużenie zapomnianą muzykę okresu międzywojennego po spotkanie z muzyką Chopina wykonaną na historycznym instrumencie specjalnie na potrzeby koncertu przywiezionym do Wałbrzycha - wyliczał Markowicz.

Osiem wydarzeń w cztery festiwalowe dni

Na 21. Festiwal Księżnej Daisy składa się 8 wydarzeń kulturalnych – 5 koncertów, 2 pokazy teatralne oraz spotkanie z Markiem Brachą i Michałem Brulińskim, będące prelekcją na temat fortepianu historycznego. W ten sposób odtworzony zostanie walor edukacyjny festiwalu, który ma być kontynuowany w kolejnych latach. Wśród artystów tegorocznej edycji znajdują się znane nazwiska: m.in. Anna Lobedan, Aneta Todorczuk, Marcin Masecki czy Marcin Markowicz, na których koncerty i spektakle przybywają chętnie słuchacze i widzowie z całej Polski. Elżbieta Węgrzyn

Wydarzenia festiwalowe odbędą się czterech miejscach festiwalowych:

Filharmonii Sudeckiej,

Kościele Zbawiciela w Wałbrzychu,

Sali Maksymiliana w Zamku Książ

i Kinie Zdrowie w Sokołowsku. Jeden z koncertów odbędzie się w pięknych wnętrzach śródmiejskiego kościoła.

Bilety i karnety już są w sprzedaży

Bilety i karnety na festiwalowe wydarzenia można zakupić przez stronę internetową Filharmonii Sudeckiej: Bilet na każde z wydarzeń kosztuje 50 zł, 30 zł - bilet ulgowy.

Dostępne są też karnety na wydarzenia wałbrzyskie, a także karnety na 2 wydarzenia w Sokołowsku. Skumulowana cena karnetów przewiduje 20% rabat w porównaniu z cenami jednostkowymi biletów. Realizacja festiwalu możliwa jest w tym roku dzięki dofinansowaniu, jakie Filharmonia Sudecka otrzymała aż z trzech źródeł: w wysokości 100.000 zł z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego (Marszałka Cezarego Przybylskiego),

w wysokości 60.000 zł z Urzędu Miasta Wałbrzycha (Prezydenta Romana Szełemeja), ,,Festiwal Księżnej Daisy - XXI edycja projektu prezentacji przedsięwzięć artystycznych z kręgu muzyki poważnej i teatru’’

to również zadanie realizowane przez Filharmonią Sudecką przy wsparciu finansowym Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w wysokości 30.000 zł.

PROGRAM XXI FESTIWALU KSIĘZNEJ DAISY

I. KONCERT INAUGURACYJNY

27.06.2024, godz. 19:00, Wałbrzych, Filharmonia Sudecka

Sabała - Bastarda Trio, Anna Lobedan i Marcin Markowicz

Program:

Improwizacje na podstawie melodii Jana Krzeptowskiego „Sabały”

Wykonawcy:

Paweł Szamburski – klarnet

Tomasz Pokrzywiński –wiolonczela

Michał Górczyński – klarnet kontrabasowy

Anna Lobedan – śpiew

Marcin Markowicz – skrzypce II.

28.06.2024, godz. 18:00, Wałbrzych, Ewangelicko-Augsburski Kościół Zbawiciela

Kwartety epok - Shoven Quartet

Program:

Joseph Haydn – Kwartet smyczkowy C-dur op. 20 nr 2

Andrzej Panufnik – Kwartet smyczkowy nr 3 Wycinanki

Claude Debussy – Kwartet smyczkowy g-moll op. 10

Wykonawcy:

Wojciech Sojka – I skrzypce

Olivia Bujnowicz – II skrzypce

Wiktoria Błaszczak – altówka

Wojciech Bafeltowski – wiolonczela

III.

29.06.2024, godz. 12:00, Sokołowsko, Kino Zdrowie

Pokaz teatralny: Mój boski rozwód – Aneta Todorczuk

Monodram autorstwa Geraldine Aron (tłum. Anna Wołek, Krystyna Podleska; muz. Michał Lamża; sł. Aneta Todorczuk)

Wykonawcy:

Aneta Todorczuk – aktorka

Anna Gryszkówna – reżyseria IV.

29.06.2024, godz. 18:00, Wałbrzych, Filharmonia Sudecka

Pokaz teatralny: Mój boski rozwód – Aneta Todorczuk

Monodram autorstwa Geraldine Aron (tłum. Anna Wołek, Krystyna Podleska; muz. Michał Lamża; sł. Aneta Todorczuk)

Wykonawcy:

Aneta Todorczuk – aktorka

Anna Gryszkówna – reżyseria

Piotr Socha – realizator V.

29.06.2024, godz. 20:00, Wałbrzych, Zamek Książ, Sala Maksymiliana

Złota Warszawa lat 30. - Masecki & Markowicz

Program:

Czy pamiętasz tę noc w Zakopanem (muz. Zygmunt Karasiński, Szymon Kataszek; sł. Aleksander Jellin)

Dlaczego właśnie dziś (muz. Władysław Eiger, sł. Konrad Tom)

Już nie zapomnisz mnie (muz. Henryk Wars, sł. Ludwik Starski)

Nic o Tobie nie wiem (muz. Henryk Wars, sł. Emanuel Schlechter)

Nie kochać w taką noc to grzech (muz. Zygmunt Wiehler, sł. Jerzy Jurandot)

Nie wiem co się ze mną stało (muz. Henryk Wars, sł. Emanuel Schlechter)

Trzy listy (muz. Leon Boruński, sł. Jerzy Jurandot)

W błękicie oczu twych (muz. Zygmunt Karasiński, sł. Wacław Stępień)

Warszawo, moja Warszawo (muz. Szymon Kataszek, Zygmunt Karasiński; sł. Andrzej Włast)

Chcesz, to mnie bierz! (muz. Zygmunt Karasiński, Szymon Kataszek; sł. Emanuel Schlechter)

Wykonawcy:

Marcin Masecki – fortepian, aranżacje

Marcin Markowicz – skrzypce, aranżacje

VI.

30.06.2024, godz. 12:00, Sokołowsko, Kino Zdrowie

Złota Warszawa lat 30. - Masecki & Markowicz

Program:

Czy pamiętasz tę noc w Zakopanem (muz. Zygmunt Karasiński, Szymon Kataszek; sł. Aleksander Jellin)

Dlaczego właśnie dziś (muz. Władysław Eiger, sł. Konrad Tom)

Już nie zapomnisz mnie (muz. Henryk Wars, sł. Ludwik Starski)

Nic o Tobie nie wiem (muz. Henryk Wars, sł. Emanuel Schlechter)

Nie kochać w taką noc to grzech (muz. Zygmunt Wiehler, sł. Jerzy Jurandot)

Nie wiem co się ze mną stało (muz. Henryk Wars, sł. Emanuel Schlechter)

Trzy listy (muz. Leon Boruński, sł. Jerzy Jurandot)

W błękicie oczu twych (muz. Zygmunt Karasiński, sł. Wacław Stępień)

Warszawo, moja Warszawo (muz. Szymon Kataszek, Zygmunt Karasiński; sł. Andrzej Włast)

Chcesz, to mnie bierz! (muz. Zygmunt Karasiński, Szymon Kataszek; sł. Emanuel Schlechter)

Wykonawcy:

Marcin Masecki – fortepian, aranżacje

Marcin Markowicz – skrzypce, aranżacje

Czas trwania: ok. 60 minut

VII.

30.06.2024, Wałbrzych, Filharmonia Sudecka

Tajemnice fortepianu Chopina

godz. 17:15 - spotkanie z Markiem Brachą i Michałem Brulińskim

godz. 18:00 - koncert Program:

F. Mendelssohn – String Symphony No. 10 in B minor

W.A. Mozart – Koncert fortepianowy A-dur KV 414

***przerwa***

F. Mendelssohn – String Symphony No. 13 in C minor

F. Chopin – I Koncert fortepianowy e-moll op. 11

Wykonawcv:

Piotr Pawlak – fortepian historyczny

Wrocławska Orkiestra Barokowa

