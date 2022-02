Szkoły we Wrocławiu zbierają dary dla uchodźców z Ukrainy. Czego brakuje, co można przynosić?

W poniedziałek (28 lutego) od rana we wrocławskich szkołach organizowane są zbiórki dla wojennych uchodźców z Ukrainy. Na swoich stronach internetowych szkoły przedstawiają listy potrzebnych przedmiotów.

"Śpiwory, koce, nowa odzież dla dzieci i dorosłych, płaszcze przeciwdeszczowe, apteczki, butelki do mleka, środki higieny osobistej, bieliznę, pieluchy, ręczniki papierowe ale także świece, baterie, powerbanki czy zapalniczki, artykuły żywnościowe, m.in. słoiczki z jedzeniem dla dzieci, konserwy, słodycze, artykuły hermetycznie zamknięte, mąka, cukier, kasze, makaron, kawa, herbata i inne" - czytamy na stronie Zespołu Szkół numer 9 przy ul. Krajewskiego we Wrocławiu.

Od rana ZS9 organizował także zbiórkę mocnych, pojemnych toreb i kartonów, do których można pakować dary. "Kartony do zbiórki będą znajdować się przy portierni. Zachęcamy do pomocy i przekazywania darów dla najbardziej potrzebujących" - czytamy na stronie zespołu szkół.