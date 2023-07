Zarzut zabójstwa i areszt dla kierowcy, który w Legnicy śmiertelnie potrącił 21-letnią kobietę. Zginęła członkini zespołu Kyczera

Do tragicznego zdarzenia doszło 19 lipca około godziny 7 rano. Funkcjonariusze policji otrzymali zgłoszenie o pijanych mężczyznach, którzy poruszają się samochodem i kupują kolejny alkohol. Kiedy pojazd został zlokalizowany, jego kierowca rozpoczął ucieczkę przed policją.

Pijany kierowca nigdy nie miał prawa jazdy

Biegły oszacował wstępną prędkość pojazdu na ok. 70-80 km/h. Tymczasem w miejscu zdarzenia obowiązywało ograniczenie prędkości do 30 km/h.

Kierowcą samochodu był 24 - letni pracownik fizyczny z Ukrainy Vadym L. Nie miał uprawnień do kierowania samochodem.

Przeprowadzone badania na zawartość alkoholu w wydychanym powietrzu wykazało, że miał około 2,5 promila. Pijani byli też dwaj Ukraińcy, którzy podróżowali z Vadymem L.