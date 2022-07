Syzyfowa praca na terenach spacerowych we Wrocławiu. Sprzątane śmieci wracają! [ZDJĘCIA] Konrad Bałajewicz

Stary sprzęt AGD, zniszczone meble, nielegalne wysypiska, gruz, koczowiska, worki ze śmieciami, butelki po piwie, opony, części samochodowe, części garderoby... Można wymieniać bez końca. Problem jest od dawna i mimo sprzątania - cały czas powraca

Wracamy do tematu z czerwca, kiedy dziennikarze portalu Gazetawrocławska.pl podjęli interwencję w sprawie nielegalnych wysypisk ciągnących się przez obszar łączący w linii prostej ul. Hubską z ul. Komuny Paryskiej. Udało nam się ustalić, do kogo należy teren i jakie będą jego dalsze losy. Dowiedzieliśmy się również, że potężne góry odpadów w tym miejscu to problem, który cały czas powraca.