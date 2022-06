Amerykańskie samochody we Wrocławiu. Zobacz niesamowity zlot fanów motoryzacji American Cars Mania [MNÓSTWO ZDJĘĆ]

W ostatni weekend czerwca (24-26 czerwca) we Wrocławiu odbywa się 9. zlot fanów motoryzacji pod nazwą American Cars Mania . Na imprezę przyjechały auta wyłącznie amerykańskie - zarówno osobowe jak i te specjalnego przeznaczenia o charakterze militarnym, outdoorowym, wozy policyjne, strażackie i karetki pogotowia.

American Cars Mania - atrakcje

American Cars Mania - bilety wstępu

Bilety do kupienia są online na stronie organizatora bądź w kasie zlotu znajdującej się przy stadionie od strony ul. Lotniczej przy strefie D. Bilet na cały dzień kosztuje 59 zł.

American Cars Mania - program na sobotę 25.06.2022 r.

Oficjalne otwarcie American Cars Mania i przywitanie gości wraz z prezydentem miasta Wrocławia miało miejsce o godz. 14. Do późnego wieczora można odwiedzać wystawę motoryzacyjną, strefę symulatorów jazdy, strefę palenia gumy (do godz. 22) czy mobilną hamownię (do godz. 21). O godz. 19 rozpoczną się koncerty. Na scenie wystąpią: Anthony Esca, Sobota, Tomek "Kowal" Kowalski, Manson Band i około godz. 23 JinHats&Primetime.