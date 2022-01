Stwórzymy razem bibliotekę dla Wrocławskiego Hospicjum dla Dzieci. Oto szczegóły akcji r

materiały prasowe

Arkady Wrocławskie dołączają do ogólnopolskiej akcji Zaczytane Biblioteki, dzięki której około dwóch tysięcy książek trafi do Wrocławskiego Hospicjum dla Dzieci. Każdy może pomóc – wystarczy tylko przynieść nowe lub używane egzemplarze do centrum handlowego od 27 stycznia do 10 lutego.