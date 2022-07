Studenci Politechniki Wrocławskiej zaprezentowali prototyp elektrycznego samochodu wyścigowego. W rajdzie poprowadzi go kobieta [ZDJĘCIA]

Auto zbudowane przez studentów z koła LEM to pierwszy samochód wyścigowy z napędem w pełni elektrycznym. Ma 150 koni mechanicznych i rozwija prędkość do 150 km/h. Waży 820 kg, choć sporządzony został z lekkich materiałów, jak włókno węglowe czy aluminium. - LEM SSV jest cięższy od konkurencji o około 100 kilo - mówi lider działu mechaniki w projektach LEM FOTON, LEM TACH i LEM SSV Robert Iwanicki. - To kwestia dwóch ciężkich akumulatorów, które zasilają w pełni elektryczny silnik. Nasza siła tkwi jednak w mocy, bo spalinowa konkurencja może pomarzyć o takich osiągach.

- Jako LEM wkraczamy w świat motosportów dla pojazdów spalinowych z pojazdami elektrycznymi - dodaje lider. - Zbudowanie takiego pojazdu, który będzie mógł mierzyć się ze sprawdzonymi spalinówkami to nie tylko wyścig na torze ale nieustanny wyścig poza nim - zauważa. - Musimy wciąż doskonalić naszą technikę, nadążając za konkurencją, która także zabrała się za pojazdy elektryczne i jednocześnie pokazać konstruktorom aut spalinowych, że to nasze rozwiązania są przyszłością.