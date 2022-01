Straż Graniczna ma nowe auta. Oto, jak wyglądają [FOTO]

Flota Placówki Straży Granicznej we Wrocławiu-Strachowicach powiększyła się o całkowicie elektryczny samochód. Funkcjonariusze Straży Granicznej z wrocławskiego lotniska już od jutra będą mogli korzystać z pełni elektrycznego pojazdu. Renault Zoe, bo o nim mowa, jest wyposażony w silnik elektryczny o mocy 135 KM, na jednym ładowaniu, jak zapewnia producent aut, może przejechać do 395 kilometrów.

Kolejne dwa zakupione auta to Hyundai Kona, które posiadają napęd hybrydowy typu NOVC-HEV (pełna hybryda) o łącznej mocy 141 KM. Jedno z tych aut trafiło do Poznania, drugie natomiast do Wrocławia.

Funkcjonariusze Straży Granicznej z Wrocławia i Poznania mają już do dyspozycji samochody z napędem hybrydowym marki Toyota Corolla.

Zakup aut możliwy był dzięki współfinansowaniu przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, który wspiera rozwój elektromobilności w Polsce. Wprowadzane rozwiązania w ramach elektormobilności mają przyczynić się do znacznej redukcji emisyjności. Silniki elektryczne i hybrydowe emitują nieporównywalnie mniejsze zanieczyszczenie środowiska niż spalinowe.