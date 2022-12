LG Energy Solution wspiera Politechnikę Wrocławską. Firma ufunduje laboratorium i powstanie 1000 miejsc praca

– LG Energy Solution Wrocław rozwija się dzięki największym talentom: specjalistom i ekspertom z całej Polski, zwłaszcza z Dolnego Śląska. To tutaj tworzymy najnowocześniejsze technologie, również we współpracy ze środowiskiem akademickim. Cieszymy się, że możemy wspierać Politechnikę Wrocławską i jej studentów. Wierzymy, że nasz wkład przyczyni się do rozwoju wielu utalentowanych młodych ludzi – kadr przyszłości. Wspólnie będziemy przyczyniać się do rozwoju polskiej gospodarki i umacniać pozycję Polski jako europejskiego lidera prężnie rozwijającej się branży elektromobilnej. – mówi Jangha Lee, Prezes LG Energy Solution Wrocław.