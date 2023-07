W Wałbrzychu będzie nowa stacja diagnostyczna. Uruchomi ją Auto Serwis Piechulski. Mechanicy radzą też, jak przygotować auto do podróży

Auto serwis Piechulski od 1997 roku naprawia auta wałbrzyszan i nie tylko

Zdecydował się na naukę w kultowym "Mechaniku" przy ul. Ogrodowej w Wałbrzychu, a kiedy nabrał doświadczenia - na własną działalność. I to był strzał w dziesiątkę. Dzisiaj Autoserwis Piechulski jest jednym z największych mechanicznych w Wałbrzychu.

Nowa stacja diagnostyczna w Wałbrzychu

Działa tu Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów i dwie stacje diagnostyczne. Kolejna zostanie uruchomiona najpóźniej we wrześniu. Zakład jest jednym z najlepiej ocenianych przez klientów. Ma też najwięcej komentarzy wśród wałbrzyskich zakładów i niezależnych opinii wystawionych przez internautów w Google. A jest ich ponad 200. Zdecydowana większość od zadowolonych klientów.

- Oczywiście znajdą się i niepochlebne opinie. Czasem pisze konkurencja, czasem coś faktycznie nie zagra. Ale nie ma takiej rzeczy, której byśmy nie naprawili. Jeśli zdarzy się, że sami nie jesteśmy w stanie czegoś zrobić, to współpracujemy z zewnętrznymi fachowcami, głównie elektrykami - mówi nam właściciel zakładu.

Trzystopniowa kontrola jakości w zakładzie mechanicznym u Krzysztofa Piechulskiego

Jak dodaje, najważniejsza jest dla niego jakość. - Jeszcze do niedawna zatrudniałem 20 mechaników, ale doszedłem do wniosku, że nad tyloma osobami trudniej zapanować i nad jakością ich pracy. A to jest dla mnie bardzo ważne. Zostało 10 najlepszych i trzystopniowa kontrola jakości - przyznaje Krzysztof Piechulski.[/cyt]