Tragedia na autostradzie A4. Nie żyje jedna osoba. Przy granicy z Niemcami trzeba stać w kilkukilometrowych korkach

Śmiertelny wypadek – co wiemy?

Około godziny 7 rano na 21. kilometrze autostrady A4, na odcinku prowadzącym w kierunku Zgorzelca, doszło do dramatycznego wypadku. Osobowy samochód marki Volkswagen zderzył się z naczepą tira. Niestety, w wyniku tego zdarzenia jedna osoba straciła życie na miejscu. Wypadek spowodował, że ruch w kierunku Zgorzelca odbywa się obecnie jedynie jednym pasem, co znacząco przyczynia się do wzrostu korków, rozpoczynających się już na wysokości Bolesławca.

Korek na A4 – aktualizacje i prognozy

Alternatywne trasy również zablokowane

Wypadki drogowe i związane z nimi korki to niestety część codzienności na polskich drogach. Dzisiejsze wydarzenia na A4 są przypomnieniem o konieczności zachowania szczególnej ostrożności i cierpliwości. Śmiertelny wypadek na wysokości Godzieszowa oraz gigantyczne korki na granicy z Niemcami to poważne utrudnienia, które wpłyną na plany wielu podróżujących. Warto śledzić aktualizacje sytuacji drogowej i, jeśli to możliwe, dostosować do niej swoje plany podróży.

