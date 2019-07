Spędź długi weekend sierpniowy we Wrocławiu w Hotelu Tumskim!

Pakiet „Długi weekend sierpniowy we Wrocławiu” zawiera:

• 4-dniowy (3 doby) pobyt w Hotelu Tumskim dla dwóch osób w pokoju 2-osobowym (DBL/TWN);

• 6 bogatych śniadań serwowanych w formie bufetu szwedzkiego w hotelowej restauracji – Karczmie Młyńskiej;

• bezpłatne przedłużenie doby hotelowej do godziny 14:00 w dniu wyjazdu

• 6 obiadokolacji (2-daniowe) – specjalnie przygotowane propozycje Szefa Kuchni, serwowane w naszych restauracjach – w Barce Tumskiej i Karczmie Młyńskiej;

• 10% rabat na wszystkie dania z karty menu restauracji Barka Tumska i Karczma Młyńska (rabat nie obejmuje napojów alkoholowych i bezalkoholowych);

Zgodnie z życzeniem pomożemy Państwu w zorganizowaniu dodatkowych atrakcji związanych z Państwa pobytem we Wrocławiu (za dodatkową opłatą):

-zwiedzanie miasta z przewodnikiem (około 2 godzin);

-zwiedzanie miasta meleksem;

-bilety do opery, filharmonii, teatru lub muzeów we Wrocławiu;

-bilety do Panoramy Racławickiej;

-bilety do wrocławskiego Ogrodu Zoologicznego i Afrykarium;

-wizyta w Hali Stulecia i Pawilonie Czterech Kopuł;

-wizyta w Hydropolis: Centrum wiedzy i nauki o wodzie;

-wizyta w Centrum Historii Zajezdnia;

-bilety do GOjump – największego w Polsce parku trampolin.