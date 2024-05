Śląsk był o krok od półfinału, ale nie wykorzystał szansy. Przed Wojskowymi decydujące starcie Jakub Mielcarz

W emocjonującej rywalizacji ćwierćfinałowej Orlen Basket Ligi, Śląsk Wrocław przegrał na własnym terenie z Arged BM Stalą Ostrów Wielkopolski 74:84. Tym samym, w serii do trzech zwycięstw, obie drużyny doprowadziły do remisu 2-2. O awansie do półfinału zadecyduje piąty, decydujący mecz, który odbędzie się w Ostrowie Wielkopolskim. Ta zażarta rywalizacja przyciąga uwagę fanów koszykówki, którzy z niecierpliwością czekają na finałowe starcie.