Zawody rowerkowe na Dzień Dziecka. Zapraszamy dzieci w wieku 3 do 7 lat!

Już w sobotę, 1 czerwca najmłodsi staną na linii startu wyścigu na parkingu CH Auchan Bielany. Będzie to nie tylko fantastyczna przygoda dla dzieci, ale także okazja do aktywnego spędzenia czasu. To połączenie sportowej rywalizacji z rekreacją i zabawą.

W zawodach mogą wziąć udział dzieci w wieku od 3 do 7 lat, bez względu na to czy już jeżdżą na rowerze, czy dopiero zaczynają swoją przygodę z dwoma kółkami. Warunkiem jest zapisanie dziecka - link do formularza zgłoszeniowego poniżej.

Mali kolarze staną na starcie w „trójkach” i będą mieli do pokonania 40 lub 60 metrów w linii prostej. Każde dziecko stanie na podium i odbierze zasłużony medal. U nas nie ma przegranych – każdy uczestnik zostanie uhonorowany za swój wysiłek i determinację!

Dodatkowo zrobimy im pamiątkowe zdjęcia, które zamieścimy w serwisie www.gazetawroclawska.pl