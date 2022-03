Setki pism do TBS Wrocław. Mieszkańcy walczą z podwyżkami i zapowiadają protest

Po zapowiedziach protestu i spotkaniach, znalazł się sposób, by sprowokować zarząd TBS Wrocław do działania. Mieszkańcy listownie żądają wyjaśnień ostatnich podwyżek. Podwyżka opłat za ogrzewanie i ciepłą wodę obowiązywać miała już od marca, a od czerwca wzrosnąć ma sam czynsz. Dla niektórych mieszkańców będzie to kilkaset złotych więcej niż płacili do tej pory.

Do sprawy wrocławian włączyło się stowarzyszenie Krajowa Rada Mieszkańców TBS. Przedstawicielka stowarzyszenia na spotkaniu z mieszkańcami podkreślała, że sprawa niewątpliwie trafi do sądu. Tłumaczyła, że gdyby TBS nie odpowiedział mieszkańcom w terminie na żądanie wyjaśnień, podwyżka staje się nieaktualna. Jeśli natomiast w odpowiedzi TBS pokaże koszty, jakie spółka poniosła z tytułu obsługi swoich budynków, mieszkańcom pozostaje, by to sąd rozpatrzył czy podwyżki czynszu, są kosztami jakie faktycznie powinny się znaleźć w rozliczeniu z mieszkańcami. Stowarzyszenie przygotowało dla mieszkańców wzór pisma jakie powinno być złożone w TBS.