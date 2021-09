Sauna WrocLove Festival już w ten weekend we Wrocławiu

Najlepsi saunamistrzowie z Polski oraz specjalni goście z autorskimi ceremoniami zapachowymi będą czekali na uczestników w najbliższą sobotę i niedzielę, by co godzinę (od 10.00 do 22.00), rozpoczynać kolejną niezwykłą podróż w niepowtarzalnym klimacie Saunarium wrocławskiego Aquaparku.

Należy pamiętać, że każdy uczestnik, który już zakupił bilet na to wydarzenie, podczas wejścia na strefę Saunarium otrzyma kolorowy transponder: żółty, czerwony, zielony, szary oraz czarny, a każdy z nich będzie przypisany konkretnym ceremoniom i tylko w ten sposób będzie mógł wziąć udział w evencie.

Jeśli jednak, klient nie będzie posiadał festiwalowego biletu, który można nabyć w kwocie 55 zł (dla posiadaczy karnetów VIP) i 69 zł (bilet normalny), może wejść na strefę Saunarium, otrzymując na wstępie transponder koloru niebieskiego, jednak z ceremonii będzie mógł skorzystać wyłącznie w przypadku wolnego miejsca w danej saunie.

Co ciekawe, w trakcie wydarzenia dostępny będzie fotograf, który na życzenie klientów będzie mógł wykonać pamiątkowe zdjęcia. Przypominamy, że w trakcie Sauna WrocLove Festival bramki między strefami pozostają zamknięte.