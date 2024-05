Stoisko ratujące życie Sandry Bekierz na Festiwalu Kwiatów w Zamku Książ w Wałbrzychu Adrianna Szurman

Festiwal Kwiatów i Sztuki w Zamku Książ w Wałbrzychu to kolejna okazja, by pomóc Sandrze Biekierz z Wałbrzycha. To mama trójki dziewczynek, która choruje na złośliwy nowotwór wątroby z przerzutami. Grupa przyjaciół zorganizowała stoisko z fantami, a dochód przeznaczony zostanie na leczenie Sandry. Terapię ratującą życie wyceniono na 3 mln zł, liczy się każdy grosz.