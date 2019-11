Sanepid ostrzega: nie jedz rurek waflowych z tej sieciówki!

Rurki waflowe Litaly, które można było kupić w sklepach sieci TK Max mogą być niebezpieczne dla zdrowia. Producent ostrzega, że w składzie rurek znajdują się jaja, a nie ma ich wymienionych na etykiecie. Przez to produkt stanowi zagrożenie dla osób uczulonych na jajka. Ludzie z alergią na jaja nie powinni jeść rurek z poniższej partii.

Szczegółowe dane wycofywanego produktu:

rurki waflowe o smaku kakaowym LITALY, 400 g

rurki waflowe o smaku orzechowym LITALY, 400 g

rurki waflowe o smaku waniliowym LITALY, 400 g



Sanepid informuje, że wycofywane są wszystkie partie o numerach od 9163 do 9274 z datami przydatności do spożycia od 16 stycznia 2020 roku do 3 kwietnia 2020. Dystrybutorem rurek jest TJX Poland sp. z o.o., czyli sieć sklepów TK Maxx.