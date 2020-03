Ruszył remont ul. Berenta we Wrocławiu. Ulica będzie zamknięta do końca 2020 roku [ZDJĘCIA]

Remont ul Berenta - zmiany w komunikacji miejskiej od soboty (29 lutego 2020)

W czasie trwania remontu objazdami jeździć będą autobusy linii A, 105, 118, 130, 132 i 246. Kilkusetmetrowy odcinek ul. Berenta od al. Kasprowicza do ul. Boya-Żeleńskiego na czas prac będzie zamknięty także dla ruchu innych pojazdów. Jedynie mieszkańcy będą mieli możliwość dojazdu do swoich domów od strony al. Kasprowicza.

Kierowcy w Berenta nie wjadą

Dojazd do ul. Micińskiego i pl. Piłsudskiego możliwy będzie jedynie od strony al. Kasprowicza. Kierowcy, którzy chcieliby jechać do ul. Czajkowskiego przez Berenta będą musieli omijać zamknięty fragment ulicy skręcając w ul. Boya-Żeleńskiego w lewo do al. Kasprowicza lub w prawo do ul. Przybyszewskiego. Także jadący od strony ul. Czajkowskiego muszą pamiętać, że Berenta jest nieprzejezdna i od parku koło wieży ciśnień kontynuować podróż al. Kasprowicza w stronę mostu Trzebnickiego lub ul. Przybyszewskiego do al. Kromera i mostów Warszawskich.