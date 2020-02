Dwie wieże i promenada nad Odrą. Nowe inwestycje we Wrocławiu [WIZUALIZACJE]

Wspomniany odcinek ulicy Księcia Witolda pomiędzy mostem Sikorskiego a mostem Pomorskim zmienia się nie do poznania. A to za sprawą aż trzech dużych inwestycji w apartamenty nad Odrą.

Trzecia inwestycja w tym rejonie jest prowadzona przez firmę OKRE Development. To Witolda 3840, które znajduje się pomiędzy opisywanymi powyżej budowami, w zabytkowym budynku byłego Urzędu Celnego z początków XX wieku, tuż nad Odrą, z widokiem na wrocławskie Stare Miasto. Historyczna kamienica zostanie uzupełniona o dobudowywane, współczesne skrzydło i nowym, wolno stojący niski budynek wzdłuż rzeki. Zachowane zostaną oryginalne detale w częściach wspólnych historycznego budynku – reprezentacyjny wysoki hall, efektowne, pełne światła klatki schodowe, kute balustrady i dodane zostaną elementy nowoczesne: lukarny wkomponowane w spadzisty dach, duże przeszklenia, windy i podziemny parking. W tym miejscu znajdą się 84 apartamenty oraz na parterze strefa usługowo-restauracyjna.

Założenia są takie, że wszystkie trzy opisywane inwestycje połączy ogólnodostępna promenada prowadząca wzdłuż Odry, z pięknym widokiem na wrocławskie Stare Miasto. W założeniach magistratu miałaby ona ciągnąć się od mostu Sikorskiego do mostu Pomorskiego, jednak tutaj problemem są wciąż kwestie własnościowe. Niektóre z działek na tym odcinku planowanego nadodrzańskiego bulwaru wciąż należą do Skarbu Państwa. Zatem wszystko wskazuje na to, że po zrealizowaniu wspomnianych inwestycji - najpewniej już w przyszłym roku - bulwar będzie się kończył na końcu terenu zabudowywanego przez Dom Development - nie doprowadzi do samego mostu Pomorskiego, który już wówczas będzie zapewne w trakcie remontu.

