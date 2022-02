Rusza budowa nowego mostu we Wrocławiu. Ma łączyć Sępolno i Swojczyce [WIZUALIZACJE]

- W sumie wybudowane zostanie ponad 800 metrów nowej jezdni, ponad 1 km dróg rowerowych i chodników. Na nowy most przenosimy wszystkie sieci, w tym gazową, wodną, kanalizacyjną i elektroenergetyczną. Natomiast budowane torowisko to przygotowanie do przyszłej inwestycji, czyli tramwaju na Swojczyce, którego projektowanie nadal trwa. Najpierw jednak musimy wybudować mosty - mówi Krzysztof Świercz z Wrocławskich Inwestycji.