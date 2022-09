Rozbudowa popularnego centrum handlowego we Wrocławiu. Urośnie o ponad 100 procent - mieszkańcy mają wątpliwości

N-Park przy ul. Maślickiej 216 ma powierzchnię około 5,3 tys. mkw. Według zapowiedzi na przełomie 2023 i 2024 roku powiększy się ona do blisko 12 tys. mkw. Na zakupionej działce o 1 tys. mkw. rozbudowany zostanie istniejący budynek i powstaną dwa dodatkowe o łącznej powierzchni ok. 5,4 tyś. mkw. Większy ma być też parking dla klientów.

Razem z pojawieniem się od N-Parku informacji o rozbudowie, wśród mieszkańców rozgorzała żywa dyskusja. Szeroko komentują istniejący wjazd do rozbudowanego N-Parku i tworzące się korki na ul. Maślickiej. Zgodnie twierdzą, że infrastruktura komunikacyjna osiedla jest daleka od ideału i obawiają się, że w związku z rozbudową, korki na ul. Maślickiej będą jeszcze większe. Do N-Parku prowadzi jeden, wąski wjazd przez stację paliw Orlen. Ten jest oblegany przez klientów stacji, a dodatkowy korek generują samochody, które skręcają do N-Parku. Podobnie jest z wyjeżdżającymi samochodami.