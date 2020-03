Roboty drogowe na Swojczyckiej i Ludowej we Wrocławiu [ZMIANY MPK, OBJAZDY]

Autobusy linii 118 kursujące z i do Wojnowa oraz kursy linii 115 realizowane przez ulicę Miłoszycką będą kursowały objazdem w obu kierunkach ulicą Miłoszycką z pominięciem ulicy Ludowej i przystanku "Swojczyce", który zlokalizowany jest na ulicy Swojczyckiej pomiędzy ulicą Ludową i Chałupniczą - informuje wrocławskie MPK.

Na Swojczyckiej powstanie chodnik i jednokierunkowa ścieżka rowerowa od numeru 99 do 119. Z drugiej stronie ulicy zostanie wybudowany chodnik do skrzyżowania z Ludową. Na ul. Ludowej, do skrzyżowania z Miłoszycką, nowe chodniki z obu stron drogi zastąpią dotychczasowej klepiska.

Planowane chodniki z płyt lub kostki betonowej będą miały do 3 metrów szerokości, a asfaltowa ścieżka rowerowa 1,5 m. Doświetlone zostaną przejścia dla pieszych na Swojczyckiej i Ludowej oraz postawione dwie dodatkowe latarnie.