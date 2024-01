Remont drogi przy ul. Powstańców Śląskich dojdzie do skutku. To już postanowione! Konrad Bałajewicz Jakub Mielcarz

Długo wyczekiwany remont ul. Powstańców Śląskich już niedługo dojdzie do skutku! Wyłożona tam kostka brukowa pamięta jeszcze czasy, gdy Wrocław należał do Niemiec. Nie wiadomo, kiedy rozpoczną się prace, bo Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta ogłosi przetarg do końca lutego.