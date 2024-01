Wypadek w Karkonoszach. Nie żyją dwaj mężczyźni, którzy spadli ze Śnieżki w stronę Kotła Łomniczki. Trzeciej osoby tam nie było AKTUALIZACJA

AKTUALIZACJA 31 STYCZNIA godz. 8.30

Jak wstępnie potwierdza Edyta Bagrowska z jeleniogórskiej policji, mężczyźni którzy zginęli na Śnieżce najprawdopodobniej nie byli rodziną. Nie wiadomo nawet, czy się znali. 23-latek był mieszkańcem województwa lubuskiego. Starszy, 47-letni Dolnego Śląska. To on spadł ze Śnieżki jako pierwszy. Niewykluczone, że młodszy mężczyzna próbował go ratować. Obaj zsunęli się po oblodzonym zboczu do Kotła Łomniczki. Zginęli.

- Teraz, przed nami okazanie ofiar tego strasznego wypadku rodzinom, wtedy będziemy wiedzieć więcej. Czy łączyła ich jakaś więź pokrewieństwa. Na razie nie ujawniamy, żadnych więcej szczegółów. Ratownicy wykluczyli, że była tam jeszcze trzecia osoba, o czym mówili świadkowie - mówi nam Edyta Bagrowska z jeleniogórskiej policji.

Jak dodaje, warunki były bardzo trudne na Śnieżce. - Był tam sam lód, nawet raczki nie pomagają w takich warunkach - zaznacza. I apeluje: - Jeśli ktoś widział, co tam się wydarzyło, a nie zgłaszał się na policję, proszony jest o kontakt z naszą jednostką policji w Jeleniej Górze.