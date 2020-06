Rafał Trzaskowski w niedzielę we Wrocławiu. Będą tłumy i dlatego pamiętajcie, że nadal mamy epidemię!

Wciąż - co warto przypomnieć – obowiązuje stan epidemii. Zgodnie z rządowymi rozporządzeniami w zgromadzeniach nie może uczestniczyć więcej niż 150 osób. Każdy powinien mieć maseczkę zasłaniającą usta i nos. O ile nie jest w stanie zachować przepisanej dwumetrowej odległości.

„Zapraszamy mieszkańców Wrocławia i okolic na spotkanie z Rafałem Trzaskowskim, kandydatem na prezydenta RP” - czytamy na oficjalnej stronie internetowej kandydata. - Rynek, godzina 16.20. Podobne zaproszenia sformułowane są do mieszkańców Jeleniej Góry i Legnicy. W zaproszeniach nie ma ani słowa o tym, że są jakieś przepisy i zasady bezpieczeństwa.

Eksperci od dawna apelują o to, by owych norm nie lekceważyć. Profesor Krzysztof Simon – wrocławski zakaźnik, ordynator oddziału w szpitalu przy Koszarowej – wiele razy mówił nam i ostrzegał, że nawet jeśli ktoś jest zdrowy i koronawiorusa przejdzie bezobjawowo, to może zakazić mamę albo babcię, dla których może to być śmiertelne niebezpieczeństwo.