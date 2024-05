Prasówka z Wrocławia 20.05.2024. Przegląd prasy - zestawienie najważniejszych informacji

Z okazji Nocy Muzeów Klub Sympatyków Kolei we Wrocławiu przygotował kolejną wystawę zabytkowego taboru kolejowego. Zwiedzający mogli zobaczyć wiele nowych odrestaurowanych wagonów. Wśród nich Wagon bagażowy 209Ca zbudowany w 1975 roku, we wrocławskim “Pafawagu” z makietą modułową w skali H0 1:87 z realistycznie odwzorowanym taborem kolejowym i krajobrazem. Z tej okazji wydany został okolicznościowy bloczek znaczków.

Noc Muzeów z roku na rok przyciąga coraz więcej odwiedzających do placówek i instytucji, które w tym czasie otwierają się dla zwiedzających. W 2024 roku do projektu Noc Muzeów we Wrocławiu przystąpiło około 80 placówek. Podczas tej jednej nocy wrocławskie muzea i galerie otworzyły swoje drzwi dla mieszkańców i turystów. W stolicy Dolnego Śląska przygotowano ponad 150 atrakcji dla zainteresowanych.

