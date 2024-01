Prasówka 31.12.2023 z całego tygodnia we Wrocławiu. Bądź na bieżąco z wydarzeniami

Przygotowaliśmy dla Ciebie tygodniową prasówkę. Jeśli w mijającym tygodniu byłeś zbyt zajęty, by nadążyć za informacjami z Wrocławia, zobacz teraz artykuły, które inni czytelnicy czytali najchętniej między 24.12 a 30.12.2023. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Zima na Zamku Grodno w Zagórzu Śląskim. Bajeczne widoki, za którymi tęsknimy. Zamek czynny także w Sylwestra i Nowy Rok ZDJĘCIA”?

Przegląd tygodnia: Wrocław, 31.12.2023. 24.12 - 30.12.2023: top 3 artykuły Oto lista najpopularniejszych w mijającym tygodniu wiadomości. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie? 📢 Zima na Zamku Grodno w Zagórzu Śląskim. Bajeczne widoki, za którymi tęsknimy. Zamek czynny także w Sylwestra i Nowy Rok ZDJĘCIA Zamek Grodno góruje nad Zagórzem Śląskim oraz znajdującą się tam tamą i Jeziorem Lubachowskim. Położony na stromej górze Choina 450 m n.p.m. jest celem wycieczek licznych turystów odwiedzających to miejsce. W zimowej odsłonie wygląda po prostu bajecznie. Tęsknimy za tymi widokami, zobaczcie zdjęcia z lotu ptaka Michała Jabłońskiego. Zamek można zwiedzać w Sylwestra i w Nowy Rok! 📢 W szpitalu w Wałbrzychu przeprowadzono operację podwójnej mastektomii piersi z ich rekonstruckją, innowacyjną w skali Europy WIDEO, ZDJĘCIA W Specjalistycznym Szpitalu im. Alfreda Sokołowskiego w Wałbrzychu przeprowadzono nowatorską i innowacyjną w skali kraju i Europie operację profilaktyczną podwójnej mastektomii piersi z jednoczesną ich rekonstrukcją. Operacja przebiegła z użyciem laparoskopu i najnowocześniejszego sprzętu. Zespołowi chirurgów przewodził dr Paweł Pyka. Zobaczcie wideo.

📢 Wrocław i największe zabytki oraz atrakcje turystyczne Dolnego Śląska 100 lat temu. Zobacz wyjątkowy film! W czarno-białych kadrach uwieczniono Wrocław, Lubiąż, również okolice Wałbrzycha, w tym zamek Książ, Jezioro Bystrzyckie i zamek Grodno oraz Szczawno-Zdrój. Wejść do wnętrz zabytków regionu i zwiedzić je w 1924 roku to prawdziwa gratka! Zapraszamy do filmowego wehikułu czasu - 14-minutowy dokument czeka!

Tygodniowa prasówka 31.12.2023: 24.12-30.12.2023 Wrocław: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w mijającym tygodniu uwagę czytelników we Wrocławiu. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Długie weekendy i niedziele handlowe 2024. Jak korzystnie zaplanować urlop? Kalendarz 2024 W 2024 roku czeka nas 13 dni świątecznych, czyli wolnych od pracy. Zaplanowano też 7 niedziel handlowych, o ile nie zmienią się przepisy. Możemy też w planach urlopowych uwzględnić też aż pięć sposobności do maksymalnego wydłużenia sobie weekendów, czy wręcz stworzenia krótkiego urlopu z wykorzystaniem niewielkiej ilości dni urlopowych. Oto nasze propozycje na 2024 rok.

📢 Te miasta Dolnego Śląska rosną lub kurczą się najwolniej. Gdzie warto zamieszkać? Oto ich lista Szukasz prężnie rozwijającego się miasta na Dolnym Śląsku, by tam zamieszkać? Wbrew ogólnemu trendowi demograficznej zniżki, są w naszym regionie miasta, w których przybywa mieszkańców i miejsca pod tym względem stabilne. Które to? Wskazuje to najnowsza "Prognoza ludności na lata 2023-2060" GUS. Przedstawiamy 15 najwolniej wyludniających się miast i powiatów dolnośląskich oraz te które rosną. Są wśród nich takie, które za ponad trzy dekady urosną niemal o połowę! Oto one. 📢 Stan zagrożenia powodziowego na Baryczy. Zobacz wideo i zdjęcia Od 22 grudnia codziennie prowadzony jest monitoring rzeki Barycz na odcinku od Wróblińca do Łąk – miejscowości w Gminie Milicz. Trasa ta liczy prawie 30 kilometrów i przebiega przez teren często trudno dostępny i wymagający. Dolina Baryczy jest gęsto zalesiona, co utrudnia dotarcie do niektórych miejsc, zwłaszcza na podmokłym terenie.

📢 Chcesz wynająć domek w Karpaczu na Sylwestra last minute? Mieszkanka regionu już na tym straciła 34-latka z okolic Świdnicy marzyła o rozpoczynaniu nowego roku w górach, w domku otoczonym śniegiem. Niestety, nie popatrzy w noworoczny poranek na góry, ale zobaczyła ze zgrozą stan swojego konta. 📢 Oto najzabawniejsze teksty z serialu "1670" Netflixa. Już dziś cytują je wasi znajomi! "Uwielbiam ten tekst, on się chyba nigdy nie zestarzeje" - mówi w jednym z odcinków "1670" Jan Paweł Adamczewski - w tej popisowej roli wystąpił Bartłomiej Topa. Takich cytatów satyryczny serial komediowy osadzony w późnym baroku ma bardzo dużo. I choć można go oglądać na platformie Netflix od 13 grudnia 2023, to już dziś dzięki obsadzie, błyskotliwym dialogom i tekstom zyskującym miano kultowych o obrazie jest głośno. Wybraliśmy najlepsze teksty z serialu "1670". Poznajcie je i zobaczcie zdjęcia!

📢 Griswoldowie z Wałbrzycha będą mieć dwa razy więcej światełek niż Chevy Chase w kultowym filmie o świętach w krzywym zwierciadle. Mamy WIDEO Każdy, kto mieszka w Wałbrzychu wie, gdzie stoi najbardziej oświetlony dom i posesja w mieście rodem z filmu W krzywym zwierciadle: Witaj święty Mikołaju. W kultowej komedii, Chavy Chase wcielające się w rolę głowy rodziny Clarka Griswolda oświetla swój dom na Boże Narodzenie 25 000 światełek, a jego dzieło widać nawet z kosmosu. Wałbrzyscy Griswoldowie chcą mieć dwa razy więcej światełek. Kibicują im mieszkańcy 📢 Zatrucie czadem w Wałbrzychu. Dwa śmigłowce LPR ratowały mamę i jej syna w drugi dzień Świąt Bożego Narodzenia. We Wrocławiu czad zabił W ciężkim stanie bez kontaktu były ofiary zatrucia czadem w Wałbrzychu, do którego doszło w drugi dzień Świąt Bożego Narodzenia w Wałbrzychu. Po matkę i jej 10-letniego syna przyleciały dwa śmigłowce LPR. Ich stan jest ciężki. O dramacie zawiadomił służby bliski ofiar, który nie mógł dostać się do mieszkania. Tego samego dnia do tragedii doszło także we Wrocławiu. Tam przez tlenek węgla zginęła jedna osoba, dwie są w szpitalu.

📢 Dramat na drodze w drugi dzień świąt. Czołowe zderzenie z ciężarówką pod Świdnicą. Śmierć na miejscu We wtorek, 26 grudnia 2023, na drodze wojewódzkiej nr 382 między Starym Jaworowem a Nowym Jaworowem w powiecie świdnickim, doszło do tragicznego w skutkach wypadku. Około godz. 13 ciężarówka zderzyła się czołowo z samochodem osobowym. Na miejscu zginął kierowca pojazdu osobowego. 📢 Makabryczne znalezisko w Nysie Kłodzkiej. Zwłoki mężczyzny przy elektrowni wodnej - zdjęcia W drugi dzień świąt (26 grudnia 2023) około południa służby z powiatu kłodzkiego zostały wezwane do Bystrzycy Kłodzkiej, gdzie w rzece zauważono człowieka.

📢 Wigilia u milickich morsów, wyjątkowe świąteczne morsowanie. Mamy zdjęcia i film Święta Bożego Narodzenia to czas spędzany wśród rodziny, bliskich i przyjaciół. Stało się tradycją spotkanie wigilijne i noworoczne milickich morsów. Od kilku lat Milicki Klub Morsa gromadzi się na kąpielisku Karłów, aby wspólnie wziąć udział w wigilijnej kąpieli, życzyć sobie wszystkiego dobrego i podzielić się opłatkiem.

