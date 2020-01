Ponad 2,5 tys. mieszkań plus powstanie we Wrocławiu [LOKALIZACJE, WARUNKI]

Budowa mieszkań to nie tylko kwestia finansowania, ale także długich i skomplikowanych badań i procedur. Przygotowanie inwestycji trwa przeciętnie 3 lata, a proces budowy to jest najczęściej ok. 2-3 lata

Kto może dostać mieszkanie plus??

Najemcy mieszkań powinni spełniać dwa kryteria: nie posiadać na własność mieszkania lub innej nieruchomości oraz mieć możliwość terminowego opłacania czynszu. O szczegółowych kryteriach decydują samorządy i to one decydują o tym, komu w pierwszej kolejności wręczyć klucze do mieszkania. Największe szanse na to mają między innymi młode małżeństwa, seniorzy, czy wielodzietne rodziny. Ale nawet te osoby muszą posiadać tak zwaną zdolność czynszową. Oznacza to, że ich dochody muszą być wystarczyć na opłacenie czynszu i rachunków.

Szczegółowe informacje można znaleźć na stronach: mieszkanieplus.gov.pl, a także na bgk.pl.

Dla rodzin najmniej zamożnych, przewidziane są dopłaty do czynszów. Są one kwalifikowane na podstawie wysokości średniego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej w danym województwie. Na dziś - jeśli chodzi o Dolny Śląsk - samotna osoba starającą się o dopłatę musi zarabiać mniej niż 4400 zł. Dwuosobowa rodzina, która zamierza starać się o dopłatę nie może zarabiać razem więcej niż 6160 zł. Próg dla rodziny czteroosobowej to zarobki nie przekraczające 9680 zł. Podstawą wyliczeń jest przeciętne wynagrodzenie podawane co roku przez GUS.