Za dużo jedzenia? Nie wyrzucaj, włóż do lodówki społecznej [LISTA MIEJSC, ADRESY]

Święta mijają, a jedzenia nie ubywa? Nie czekaj aż się wszystko zepsuje, przejrzyj zawartość swojej lodówki i podziel się jedzeniem z tymi, którzy go nie mają. We Wrocławiu działa kilkanaście lodówek społecznych. Każdy może włożyć do nich produkty spożywcze, których ma za dużo lub wziąć to, czego potrzebuje.

Masz za dużo jedzenia? Włóż je do lodówki! Potrzebujesz jedzenia? Wyciągnij je z lodówki! Tak można wyjaśnić ideę lodówek społecznych, których jest we Wrocławiu coraz więcej. Jeśli zrobiliście za dużo jedzenia na święta, podzielcie się nim z tymi, którzy go nie mają. ADRESY Lodówki społeczne we Wrocławiu: - ul. Gajowicka 96a (Powstańców Śląskich)

- ul. Osobowicka 129 (Osobowice)

- ul. Zachodnia 1 (Szczepin)

- ul. Okulickiego 2 (Zakrzów)

- ul. Kazimierza Wielkiego 31-33 (Stare Miasto)

- ul. Grabiszyńska 56 (Przedmieście Świdnickie)

- ul. Odona Bujwida 51 (Ołbin)

- ul. Strzegomska 49 (Szczepin)

- ul. Gliniana 16 (Huby)

- ul. Grabiszyńska 184 (Grabiszynek)

- ul. Swojczycka 118 (Swojczyce)

- ul. Namysłowska 8 (Ołbin)

- ul. Swojczycka 82 (Swojczyce)

- ul. Biegła 2 (Brochów)

- ul. Ludwika Rydygiera 25a (Nadodrze)

- ul. Wojanowska 20 (Stabłowice)

- ul. Hercena 13 (Przedmieście Oławskie)

- ul. Pautscha 4 (Biskupin)

- ul. Pilczycka 47 (Kozanów)

- aleja Śląska 1 (Pilczyce)

- ul. Zagony 63 (Muchobór)

