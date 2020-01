Psy do adopcji w schronisku we Wrocławiu [ZDJĘCIA, OPISY]

Tyson jest ok. 7-letnim psiakiem w typie amstaffa. Został zwrócony z adopcji z powodu trudności życiowych dotychczasowego opiekuna. Tyson się z nim świetnie dogadywał, więc poszukuje osoby, która równie dobrze się nim zajmie. To specyficzny psiak, który potrzebuje bardzo doświadczonej osoby, umiejętnie prowadzącej zwierzęta. Lubi ruch, jest bardzo inteligentny i bystry. Nie dogaduje się z innymi psami. Potrafi się dobrze zachować w mieszkaniu. Z powodu nawracających problemów z chorobą uszu psiak musiał mieć wykonaną ich korekcję. Na kolejnych zdjęciach zobaczycie inne psiaki czekające na dom we wrocławskim schronisku.