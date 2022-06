Policyjny Black Hawk i wojskowa CASA w akcji. Serce do przeszczepu dotarło na czas do Wrocławia [ZDJĘCIA, FILM] Monika Fajge

Dzięki zaangażowaniu policyjnych i wojskowych pilotów udało się szybko i sprawnie przetransportować serce do przeszczepu dla 36-letniej pacjentki Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu. To pierwsza taka "podniebna sztafeta". Nowe serce dotarło do stolicy Dolnego Śląska aż z Podlasia w niecałe dwie godziny.