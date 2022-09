Dwa serca do przeszczepu dotarły do Wrocławia policyjnymi śmigłowcami (ZDJĘCIA)

65-latek cierpiał na niewydolność serca.

– Mężczyzna był zakwalifikowany do pilnej operacji, bo trudno mu było funkcjonować w warunkach domowych. Po przeszczepie przez kilka dni przebywał na OIOM-ie, jest to standardowa procedura po tego typu operacjach. Dzięki krótkiemu czasowi zimnego niedokrwienia narządu mieliśmy większe szanse na powodzenie całej operacji – mówi Anna Boluk, kardiolog z Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu.