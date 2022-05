Wrocław: Policyjny śmigłowiec z sercem do przeszczepu na pokładzie [ZDJĘCIA]

Policyjny śmigłowiec "Sokół" dostarczył serce z Górnego Śląska 55-letniemu mężczyźnie z zaawansowaną chorobą niedokrwienną. Sokół pokonał ponad 200 km odcinek w niecałą godzinę, unikając korków i prac remontowych na trasie do Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu.

- Gdy tylko trzyosobowy zespół medyczny w składzie: lekarz kardiochirurg i dwie pielęgniarki-instrumentariuszki, znalazł się z sercem na pokładzie, natychmiast wystartowaliśmy w kierunku Wrocławia. Po 45 minutach lotu wykonywanego na hasło „Garda”, czyli z pierwszeństwem w powietrzu, wylądowaliśmy przed USK. Dosłownie kilka minut później serce do przeszczepu było już na bloku operacyjnym, gdzie czekał gotowy do przeszczepu 55-letni pacjent – relacjonuje podinsp. pil. Łukasz Kochan z małopolskiej policji.

- Dobrze jest pomagać i dowiedzieć się, że wszystko przebiegło zgodnie z planem. Wiemy doskonale, jak ogromną rolę odrywa tu czas. Im więcej będą mieli go lekarze, tym większa szansa na powodzenie operacji i uratowanie życia kolejnemu pacjentowi – dodaje.