Organy Wielisławskie i szczyt Wielisławka na Pogórzu Kaczawskim. Być może tam jest ukryte Złoto Wrocławia

Organy Wielisławskie – dojazd i parking

Organy Wielisławskie znajdują się w pobliżu wsi Sędziszowa, ok. 13 km od Złotoryi. Z Legnicy dojedziemy tu w 40 minut, z Jeleniej Góry w pół godziny. Chcąc odwiedzić Organy Wielisławskie, musimy kierować się w stronę restauracji Młyn Wielisław, minąć parking pod restauracją (jest on wyłącznie dla gości Młynu Wielisław) i jechać ok. 500 metrów dalej drogą szutrową wzdłuż Kaczawy. Tą drogą dotrzemy pod same Organy Wielisławskie - można tu bezpłatnie zostawić auto oraz po skończonej wycieczce odpocząć pod przygotowaną dla turystów wiatą ze stołami i ławkami. Przygotowano tu również miejsce na ognisko.

Zobaczcie na mapie, gdzie dokładnie znajdują się Organy Wielisławskie:

Trasa wokół Organów Wielisławskich – jaki szlak na szczyt Wielisławki?

Spod Organów Wielisławskich na szczyt Wielisławkę biegnie ścieżka przyrodnicza. Obejmuje ona 8 przystanków z tablicami edukacyjnymi. Dotarcie na szczyt nie jest wymagający, całą trasę pokonamy wokoło godzinę. Szlak prowadzi przez las, nie jest bardzo dobrze oznakowany, więc niestety łatwo nieświadomie zejść z trasy i trafić na szlak żółty prowadzący na wieżę widokową Gozdno. Jeśli próbując dotrzeć na szczyt Wielisławki, zobaczycie w oddali wieżę, wiedzcie, że pomyliliście ścieżki i należy się cofnąć.