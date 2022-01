Policjanci z grupy SPEED w akcji. Posypały się mandaty z nowego taryfikatora [ZOBACZCIE NAGRANIA]

Co się zmieniło w taryfikatorze mandatów?

Nowe przepisy podwyższyły maksymalne kwoty mandatów, które może nałożyć sąd (z 5 do 30 tys. zł) oraz wysokości mandatów, jakie nałożyć mogą policjanci (z 500 zł do 5 tys. zł, a przy zbiegu wykroczeń nawet do 6 tys. zł).