Stop agresji drogowej! Policja uruchamia specjalną skrzynkę mailową

W ostatnim czasie coraz powszechniejsze staje się rejestrowanie przebiegu jazdy przez kierowców. Dostępność i niewygórowana cena różnego typu urządzeń do rejestrowania sprawiają, że cieszą się one coraz większą popularnością wśród użytkowników aut. Często zdarza się, że rejestratory uwieczniają niebezpieczne manewry i zachowania innych uczestników ruchu. Świadomość konsekwencji takich zachowań jest coraz większa, dlatego wielu kierowców przesyła takie materiały Policji, by ukrócić niebezpieczne zachowania piratów drogowych. W związku z tym, by usprawnić przekazywanie takich materiałów uruchomiona została skrzynka mailowa wspólna dla całego województwa dolnośląskiego.

Wszyscy kierowcy, którzy posiadają w swoim aucie „rejestrator jazdy” czy inne urządzenie na którym uwiecznili niebezpieczne zachowanie pirata drogowego, mogą przesłać film na adres mailowy specjalnie utworzonej skrzynki. Policjanci drogówki przeanalizują nadesłane informacje oraz będą dążyć do ustalenia sprawcy wykroczenia i wyciągnięcia konsekwencji karnych. Wykroczenia przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji są ścigane z urzędu, dlatego każda informacja będzie sprawdzana. Zgłoszenia można dokonać anonimowo, jednak by zwiększyć prawdopodobieństwo udowodnienia winy piratowi drogowemu warto podać swoje dane oraz dane ewentualnych świadków zdarzenia. Do nagrania należy też dołączyć krótki opis zdarzenia podając datę, godzinę, miejscowość lub odcinek drogi, markę i numer rejestracyjny pojazdu pirata drogowego oraz krótki opis zaistniałej sytuacji.

Nie bądź obojętny, reaguj!

Wyślij nagranie na adres mailowy:

[email protected]