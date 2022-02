Pociągiem z Wrocławia do Sobótki i Świdnicy? Jeszcze nie teraz! Znów przesunięto termin otwarcia tej linii Jerzy Wójcik

Fragment odnowionej linii kolejowej z Wrocławia przez Sobótkę do Świdnicy Jerzy Wójcik

Tym połączeniem kolejowym mieliśmy jechać pierwotnie w grudniu 2021 roku. Termin już raz przesunięto na marzec, a teraz okazało się, że i to nie będzie możliwe. Nowa data przywrócenie pasażerskich połączeń kolejowych na trasie z Wrocławia przez Sobótkę do Świdnicy to czerwiec tego roku. Dlaczego kolejny raz trzeba było zmienić ten termin?