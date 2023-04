Pociągiem z Wrocławia do Jeleniej Góry i Szklarskiej Poręby bez przesiadek do autobusu. Wracają długo wyczekiwane połączenia

Przesiadek do autobusów nie będzie, ale podróż nadal będzie trwała dłużej. Dlaczego?

Remont tunelu w Trzcińsku. Koniec komunikacji zastępczej

Takie rozwiązanie pierwotnie miało obowiązywać do 12 kwietnia 2023 roku. Potem PKP PLK przedłużyły termin do 24 kwietnia 2023 roku, bowiem wykonawca napotkał nieprzewidziane przeszkody.

Co nowe połączenie oznacza dla podróżnych? Dla podróżnych to znaczne ułatwienie. Odkąd ruszył remont tunelu kolejowego w Trzcińsku, musieli przesiadać się w Janowicach Wielkich do autobusów komunikacji zastępczej. I choć przesiadki odbywały się sprawnie, to dla podróżujących z walizami czy dziećmi, były sporym utrudnieniem. Wydłużyły ponadto podróż o około pół godziny.

Przesiadek do autobusów nie będzie, ale podróż nadal będzie trwała dłużej. Dlaczego?

Remont tunelu będzie nadal trwał i odbywał się w czasie ruchu pociągów. To spowolni jazdę składów. Komunikacja zastępcza autobusami powróci w końcowej fazie remontu tunelu kolejowego w Trzcińsku. Koniec prac przewidziany jest w grudniu 2024 roku.

Roboty obejmują odnowienie blisko 300 metrów tunelu. Wewnątrz obiektu rozebrana zostanie kamienna obudowa, którą zastąpi mocniejsza i bardziej wytrzymała żelbetowa konstrukcja. Renowacja obejmie ściany oporowe i odwodnienie. Wymienione zostaną tory i sieć trakcyjna.

Do prac w tunelu zostanie maszyna typu TEM w technologii robót „tunel w tunelu”. Maszyna umożliwia skucie materiału skalnego i poszerzenie tunelu do wymaganych wymiarów oraz nałożenie betonu na ściany. Obudowa maszyny tworzy wolną przestrzeń do bezpiecznego przejazdu pociągów, bez zabudowy dodatkowych osłon toru.

Najważniejsze dla podróżnych to, że po zakończeniu remontu tunelu w Trzcińsku, możliwe będą, nierealizowane obecnie, równoczesne przejazdy składów po obu torach. Obecnie komora tunelu jest zbyt wolna, by pociągi mogły się mijać. Po zakończeniu prac, pociągi będą jeździć pod górą Tunelową z prędkością 120 km/h. Obecnie składy zwalniają tutaj do 20 km/godz.