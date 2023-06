Po ponad 30 latach powracają pociągi na trasę ze Świdnicy do Jedliny-Zdroju!

Już jutro, czyli w sobotę 24 czerwca 2023 roku powrócą pociągi na trasę ze Świdnicy do Jedliny-Zdroju. To historyczne wydarzenie. Jest to bowiem powrót po ponad 30 latach.

Świdnica - Jedlina-Zdrój, trasa najpiękniejsza w Polsce

A wspomniany odcinek linii 285 (określony numerem 266) prowadzącej z Wrocławia do Jedliny-Zdroju jest wyjątkowy. To 22 kilometry szlaku kolejowego, naszpikowanego zakrętami i wiaduktami. Podczas prowadzonych prac wymieniono tam tory (linia jest jednotorowa) oraz przebudowano 112 obiektów inżynieryjnych, w tym 5 wiaduktów o długości od 50 do 150 m – m.in. w Jedlinie Zdroju tzw. Olszyniec, Jugowicach i Lubachowie. Pociągi na linii Świdnica – Jedlina-Zdrój pokonują 200 metrów przewyższenia (początek: 240,2 m n.p.m., koniec: 495,64 m n.p.m.). To wszystko sprawia, że trasa, którą pociąg pokonuje w 30 minut, przez wielu uważana jest za najpiękniejszą w Polsce.