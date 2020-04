Pętla Osobowice zamknięta. Trwa remont, tramwaje jadą objazdami

Zamknięcie pętli to kolejny etap remontu ulicy Osobowiskiej od Mostu Milenijnego do ulicy Lipskiej. Powstanie 1,3 km nowej ulicy, ścieżki rowerowe, chodniki, przystanki autobusowe, skrzyżowania, sieci podziemne, oświetlenie. Koszt inwestycji to ponad 33 miliony złotych.

W ostatnich dniach wykonawca ułożył nawierzchnię na ulicy Krotoszyńskiej oraz dwie warstwy asfaltu na fragmencie ul. Osobowickiej przy pętli. Wykonywano tam także prace brukarskie m.in. przy chodnikach oraz przy kanalizacji na kolejnym odcinku ulicy Osobowickiej oraz przy budowie parkingu park&ride.

Teraz przyszedł czas na przebudowę pętli tramwajowej. Wykonawca wymieni tam torowisko i sieć trakcyjną. Wybuduje nowe perony przystankowe, a także parkingi. 31 miejsc znajdzie się za szlabanem (park&ride), a kolejne 17 będzie ogólnodostepne.

W związku z pracami od soboty, 25 kwietnia, linie tramwajowe 14 i 24 będą miały zmienione trasy. Pojadą przez most Osobowicki, ulicę Bałtycką i Żmigrodzką do pętli Poświętne. Pomiędzy placem Staszica a placem Wyzwolenia na Osobowicach zostanie uruchomiona okresowa linia autobusowa 714, która będzie kursowała przez ulicę Reymonta, most Osobowicki, ulicę Osobowicką i Krotoszyńską.

Pasażerowie, którzy skasowali bilet jednorazowy w tramwaju linii 14 lub 24, będą mogli kontynuować podróż autobusem linii 714 do Osobowic oraz autobusem linii K i 142 (na odcinku pl. Staszica - Łużycka). W czasie epidemii autobusy będą jeździć co 10 minut, po jej zakończeniu z częstotliwością od 6 do 10 min.