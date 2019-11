11 listopada w naszym mieście odbędzie się wiele wydarzeń związanych z Narodowym Świętem Niepodległości. Część ulic będzie nieprzejezdna, autobusy i tramwaje będą jeździć objazdami. Sprawdźcie szczegóły poniżej.

Radosna Parada Niepodległości

Bieg Niepodległości

Marsz Niepodległości

Przeczytaj:

Najpierw odbędzie się Radosna Parada Niepodległości. Wyruszy ona o godzinie 10 z Centrum Historii Zajezdnia i przejdzie ul. Grabiszyńską, a następnie Krupniczą na pl. Wolności. W czasie przemarszu trzeba się będzie liczyć z opóźnieniami w kursowaniu komunikacji miejskiej.W związku z Biegiem Niepodległości utrudnienia drogowe pojawią się o godz.16.Trasa biegu: Rynek, Odrzańska, Grodzka, most Piaskowy, św. Jadwigi, most Młyński, pl. Bema, Sienkiewicza, Wyszyńskiego, most Pokoju, Purkyniego, Bł. Czesława, Oławska, Podwale, Dworcowa, Piłsudskiego, Świdnicka, Modrzejewskiej, Opera, Podwale, Ruska, Białoskórnicza, Nowy Świat, Grodzka, Brama Uniwersytecka, Kuźnicza, meta Rynek. Od godz. 16 do zakończenia imprezy na tych ulicach będzie obowiązywał częściowy zakaz parkowania.O godzinie 18.30 z Wyspy Słodowej ruszy Marsz Niepodległości organizowany przez środowiska narodowe i prawicowe.Utrudnień na tej trasie można się spodziewać w godzinach 18.30-22.