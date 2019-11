Mieszkania Plus na Zakrzowie. Kto dostanie tanie mieszkanie? [GALERIA ZDJĘĆ]

W wymienionych miejscach będzie łącznie ok. 1500 mieszkań. Na zdjęciach prezentujemy wizualizacje osiedli, które będą budowane przy Kolejowej, Hermanowskiej i Białowieskiej. Na projekty osiedla na Zakrzowie trzeba poczekać do przyszłego roku.

We Wrocławiu osiedla Mieszkanie Plus powstaną także przy ul. Kolejowej – na tę inwestycję opracowywany jest obecnie projekt oraz przy Hermanowskiej i Białowieskiej – dla tych lokalizacji konkursy architektoniczne zostały rozstrzygnięte i mają zapewnione finansowanie.

1100 mieszkań w 4 i 5-piętrowych budynkach, lokale usługowe na parterze, garaż podziemny i parking, a do tego osiedlowy plac zabaw i tereny zielone . 8 listopada mija termin zgłoszeń do konkursu na szkic koncepcji. Lista zakwalifikowanych pracowni zostanie ogłoszona 18 listopada, a z nich będzie wybrana finałowa szóstka architektów. Z przygotowanych przez nich projektów komisja konkursowa w marcu 2020 r. wybierze zwycięski.

Budowa osiedla przy ul. Kolejowej może rozpocząć się w 2020 r., a pierwsze mieszkania mogą być dostępne na przełomie 2022 i 2023 r.

Największą zaletą rządowego programu Mieszkanie Plus ma być dostępność lokali i niskie ceny ich najmu. Żeby mieszkańcy płacili mniej, funkcjonuje system dopłat do czynszu. Dzięki nim np. w Wałbrzychu średni czynsz wynosi 25 zł za mkw. Stawki wrocławskie będą obliczane po zakończeniu projektowania.

Dodatkowe opłaty przewidziane są dla rodzin najmniej zamożnych.

Będą one kwalifikowane na podstawie wysokości średniego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w województwie brutto. Samotna osoba starającą się o dopłatę będzie musiała zarabiać mniej niż 4400 zł. Dwuosobowa rodzina, która będzie starać się o dopłatę nie będzie mogła zarabiać razem więcej niż 6160 zł. Próg dla rodziny czteroosobowej to zarobki nie przekraczające 9680 zł. Podstawą wyliczeń jest przeciętne wynagrodzenie podawane co roku przez urząd statystyczny.