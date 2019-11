Będzie zakaz sprzedaży papierosów z filtrem?

- Filtry to ogromny problem - mówiła na antenie TVN24 Katarzyna Guzek z Greenpeace Polska. - To problem nie tylko natury zdrowotnej, ale również ekologicznej i finansowej. Niedopałki to najczęściej wyrzucane na świecie śmieci. Filtr nie ulega biodegradacji. Jego rozkład może potrwać kilka lat.

Naukowcy z Uniwersytetu Stanowego San Diego w USA i londyńskiej Szkoły Higieny i Medycyny Tropikalnej w czasopiśmie naukowym "British Medical Journal" apelują o wprowadzenie na świecie zakazu sprzedaży papierosów z filtrem. Rocznie palacze wyrzucają biliony niedopałków, które przyczyniają się do zaśmiecenia świata.

Zdaniem naukowców, Unia Europejska powinna dodać filtry papierosowe do listy zakazanych produktów plastikowych jednorazowego użytku, takich jak plastikowe sztućce, talerze czy słomki (zakaz ten zacznie obowiązywać od 2021 roku).