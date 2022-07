Otwarcie Przystanku Historia we Wrocławiu oraz inauguracja cyklu edukacyjnego „Wakacje z IPN” Magdalena Pasiewicz

Oddziałowe Biuro Edukacji Narodowej IPN we Wrocławiu zainaugurowało projekt zatytułowany ,,Wakacje z IPN’’. Adresowany jest przede wszystkim do dzieci i młodzieży, które swój wolny czas spędzają w mieście. W ofercie znajdują się m.in. warsztaty modelarskie, które IPN we Wrocławiu prowadzi już od 2020 r. Na inauguracji rozpoczynającego się w tym sezonie projektu, zaprezentowano pokaz inscenizacji bitwy – lądowanie w Normandii oraz przeprowadzono warsztaty dla dzieci z domu dziecka z modelarstwa, a także zaprezentowano gry planszowe i nowe wnętrza pod nazwą ,,Przystanek Historia’’, w których prowadzone będą zajęcia.