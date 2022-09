Jarmark Jadwiżański 2022 we Wrocławiu. Impreza w klimacie średniowiecza na zamku w Leśnicy. Warsztaty, jarmark rzemiosł, pojedynki rycerskie

Jak co roku Jarmark Jadwiżański odbędzie się przy zamku na Leśnicy, co bardzo wpisuje się w atmosferę wydarzenia. Do Wrocławia zjadą bractwa rycerskie, które zaprezentują pokazy walk i broni z dawnych czasów. Aby dodać Jarmarkowi więcej średniowiecznej magii to wokół zamku będą chodzić kuglarze, linoskoczkowie i wędrowni artyści. Oprócz tego będzie też jarmark średniowiecznych rzemiosł. W amfiteatrze oprócz pojedynku rycerskiego umilać atmosferę będą zespoły grające dawną muzykę i grupy teatralne ze średniowiecznymi przedstawieniami.